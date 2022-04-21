Набиуллина заявила, что дефолт России не грозит

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Россия обладает необходимыми ресурсами, поэтому дефолта в стране не предвидится. Об этом в четверг, 21 апреля, заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

— У России есть все необходимые финансовые ресурсы, никакой дефолт нам не грозит, — цитирует главу регулятора ТАСС.

По данным Министерства финансов РФ, внешний государственный долг России по состоянию на 1 февраля составляет 59,5 миллиарда долларов.

9 марта «Вечерняя Москва» поговорила с экспертами и попыталась понять, действительно ли страна находится на грани дефолта. Аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал, что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России. Пересмотр рейтинга эксперт прежде всего связывает с заморозкой части резервов ЦБ.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что дефолт в России может обернуться дефолтом в Европе. По словам политика, финансовая система Европы сейчас неустойчива, а доверие к ней падает.