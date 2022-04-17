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Медведев предупредил ЕС о возможных последствиях дефолта в России

Александр Афонин

Экономика
Медведев предупредил ЕС о возможных последствиях дефолта в России
Фото: Правительство РФ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев ответил председателю Европейской комиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен на ее высказывание о вероятности дефолта в России.

— Европейская тетя Урсула стала активно выдавать тексты. Их основной смысл теперь уже не про страдания изможденных людей, не про окончание специальной военной операции, не про долгожданный мир на Украине, а про дефолт по обязательствам России, — сказал политик.

Медведев добавил, что дефолт в России может обернуться дефолтом в Европе. По словам зампреда Совбеза, финансовая система Европы сейчас неустойчива, а доверие к ней падает.

Нынешняя ситуация хуже, чем в 2008 году, отметил он. По словам Медведева, в ЕС может настать момент гиперинфляции, которую уже не удастся списать на российскую сторону.

До этого фон дер Ляйен заявила, что российская экономика все больше расшатывается из-за санкций Запада и ее дефолт является только вопросом времени.

14 апреля международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что выплата, которая была сделана РФ 4 апреля, по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годах в рублях, а не в американских долларах, противоречит условиям, прописанным в контрактах. Если эту ситуацию не изменят до льготного периода, 4 мая, то ее можно называть дефолтом.

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