Ситуация в Донбассе
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Фон дер Ляйен назвала дефолт в России «лишь вопросом времени» 

Анастасия Колоскова

Экономика
Фон дер Ляйен назвала дефолт в России «лишь вопросом времени» 
Фото: flickr/european_parliament

Санкции Запада все сильнее расшатывают российскую экономику и ее дефолт является исключительно вопросом времени. Такое мнение высказала председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 17 апреля.

— Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70 процентов, — сказала чиновник.

По словам председателя ЕК, из России уехали тысячи экспертов и сотни крупных компаний. Она отметила, что, согласно прогнозам, ВВП в стране снизится на 11 процентов. Фон дер Ляйен выразила уверенность, что дефолт в России якобы является лишь вопросом времени, передает ТАСС.

По данным ЦБ РФ, внешний долг России по состоянию на 1 апреля составил 453,5 миллиарда долларов, сократившись за первый квартал на 26,5 миллиарда долларов. Всего у РФ есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения с 2022 по 2047 год.

14 апреля международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что выплата, которая была сделана РФ 4 апреля, по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годах в рублях, а не в американских долларах, противоречит условиям, прописанным в контрактах. Если эту ситуацию не изменят до льготного периода, 4 мая, то ее можно называть дефолтом.

Читайте также:
Евросоюз Россия Финансы
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Отравление мечтой

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Киночистилище для Чикатилища

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Они помогают победить

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Шоу клинических идиотов

Никита Масленников
Никита Масленников

Скинуть доллар с пьедестала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Ле Пен Макрона не опередит

Игорь Коротченко
Игорь Коротченко

Переломить ход специальной операции

Все мнения
О проекте