Фон дер Ляйен назвала дефолт в России «лишь вопросом времени» 

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Санкции Запада все сильнее расшатывают российскую экономику и ее дефолт является исключительно вопросом времени. Такое мнение высказала председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 17 апреля.

— Санкции неделя за неделей все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт товаров в Россию рухнул на 70 процентов, — сказала чиновник.

По словам председателя ЕК, из России уехали тысячи экспертов и сотни крупных компаний. Она отметила, что, согласно прогнозам, ВВП в стране снизится на 11 процентов. Фон дер Ляйен выразила уверенность, что дефолт в России якобы является лишь вопросом времени, передает ТАСС.

По данным ЦБ РФ, внешний долг России по состоянию на 1 апреля составил 453,5 миллиарда долларов, сократившись за первый квартал на 26,5 миллиарда долларов. Всего у РФ есть 15 действующих облигационных займов со сроками погашения с 2022 по 2047 год.

14 апреля международное рейтинговое агентство Moody's заявило, что выплата, которая была сделана РФ 4 апреля, по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годах в рублях, а не в американских долларах, противоречит условиям, прописанным в контрактах. Если эту ситуацию не изменят до льготного периода, 4 мая, то ее можно называть дефолтом.