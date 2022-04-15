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Moodys заявило, что выплаты в рублях по евробондам можно считать дефолтом

Юлия Курганова

Экономика
Moodys заявило, что выплаты в рублях по евробондам можно считать дефолтом
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Международное рейтинговое агентство Moodys заявило, что выплата, которая была сделана РФ 4 апреля, по двум облигациям со сроком погашения в 2022 и 2024 годах в рублях, а не в американских долларах, противоречит условиям, прописанным в контрактах. Если эту ситуацию не изменят до льготного периода, 4 мая, то ее можно называть дефолтом. Об этом сообщается в четверг, 14 апреля, в пресс-релизе агентства.

Речь идет об еврооблигациях «Россия-2022» и «Россия-2042» перед иностранными держателями на 649,2 миллиона долларов из-за отказа иностранного банка-агента исполнить поручения в валюте. Для проведения данных выплат Министерство финансов РФ перечислило средства по официальному курсу Центробанка на 4 апреля.

— В контрактах по облигациям не предусмотрено погашение в какой-либо другой валюте, кроме долларов. Выпущенные до 2018 года (включая еврооблигации «Россия-2022» и «Россия-2042»), или не содержат условия об изменении валютных выплат, или допускают выплаты в других валютах (евро, доллар, швейцарский франк или фунт стерлингов), — сказано в сообщении Moodys.

Агентство отметило, что инвесторы не получили выплат по контрактным условиям в иностранной валюте в день наступления срока платежа.

5 марта стало известно, что международное рейтинговое агентство Moodys приостановило коммерческую деятельность в России.

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