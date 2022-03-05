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Moody's приостановило коммерческую деятельность в России

Иван Юминов

Экономика
Moody's приостановило коммерческую деятельность в России
Фото: Вечерняя Москва

Международное рейтинговое агентство Moody's приостановило коммерческую деятельность в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании в субботу, 5 марта.

— Moody's продолжит оказывать поддержку своим сотрудникам в России. Приостановка распространяется как на деятельность Moody's Investors Service (MIS), так и на деятельность Moody's Analytics (MA), — отмечается на сайте агентства.

3 марта Moody’s изменило российские рейтинги по долговым обязательствам в валютах, понизив их с уровня Baa3 до B3. Уточняется, что рейтинги могут быть понижены в результате пересмотра.

Соответствующее решение, как объясняется, было принято из-за рисков срыва погашения суверенного долга на фоне санкций. На снижение рейтингов также повлияла возможность экономической нестабильности из-за санкционных мер, которые ограничили доступ к резервам России.

4 марта S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с BB+ до CCC-. Уточняется, что рейтинг понизился на восемь ступеней. Решение агентства связано с новыми санкциями против России из-за операции на Украине, которые коснулись в том числе резервов ЦБ.

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