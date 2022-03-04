Рейтинговое агентство понизило кредитный рейтинг России

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

S&P Global Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг России в иностранной валюте с BB+ до CCC-. Об этом в пятницу, 4 марта, рассказало рейтинговое агентство.

Уточняется, что рейтинг понизился на восемь ступеней.

— Данное решение связано с новыми санкциями против России из-за военной операции на Украине, которые коснулись в том числе резервов Центробанка, — объяснило агентство, передает РБК.

Также в сообщении говорится, что снижение последовало за введением мер, которые с большой вероятностью значительно увеличат риск дефолта.

Недавно финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал «Вечерней Москве», как россиянам распоряжаться деньгами на фоне резких изменений в экономике страны. Он отметил, что спокойный период в экономической и политической сфере РФ закончился. Аналитик предупредил, что в ближайшие дни изменения коснутся каждого россиянина.

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