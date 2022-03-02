Аналитик дал советы, как распоряжаться деньгами на фоне изменений российской экономики

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко рассказал «Вечерней Москве», как россиянам распоряжаться деньгами на фоне резких изменений в экономике страны.

Он отметил, что спокойный период в экономической и политической сфере РФ закончился. Аналитик предупредил, что в ближайшие дни изменения коснутся каждого россиянина.

— В это тяжелое время важно не поддаваться панике, сохранять свои ресурсы и вкладывать их в правильное русло. Как сберечь свои финансы? Сохранять и накапливать активы. Подсчитайте свои финансы, которыми вы можете свободно распоряжаться на данный момент. Выделите из них те, которые уйдут на приобретение товаров первой необходимости. Если вы уже начали вести семейный бюджет, определить сумму затрат на продукты будет проще. Лучше избегать необдуманные покупок, особенно крупных. Если подобные траты у вас были запланированы, то обязательно обдумайте их целесообразность, — дал советы Лашко.

Он отметил, что на данный момент во всех категориях товаров и услуг наблюдается равномерная инфляция. Исключение составляют только магазины электроники, которые уже повысили цены по многим позициям на 20-30 процентов. Однако скупать технику сейчас аналитик не рекомендует, так как дальнейшего роста цен не планируется, а их снижение вполне возможно после стабилизации экономической ситуации.

Кроме того, эксперт порекомендовал снизить кредитную нагрузку.

— Это не значит, что пора отдать все свои накопления на погашения займов. Но если у вас есть возможность продать второй автомобиль или использовать накопления без ущерба для «семейного кошелька», возможно, самое время рассчитаться с банком, — пояснил специалист.

Также следует вести бюджет — нужно отслеживать траты и сопоставлять их с финансовыми возможностями.

— Скорее всего, вы найдете категории товаров и услуг, в рамках которых можно сэкономить. Попробуйте выделить для себя продукты первой необходимости, чтобы отмечать рост цен на них. Можете ли вы заменить их на аналоги? Какую часть вашего бюджета они занимают? Возможно, от некоторых видов потребления можно и вовсе отказаться, — отметил Лашко.

В заключение он добавил, что происходящие сейчас на мировом рынке события по многом схожи с событиями 2014-2015 года. И хотя на этот раз санкции по отношению к России более серьезные, но за прошедшие восемь лет экономика страны окрепла и значительно снизила влияние стран Европы и США на свои активы. Поэтому, по словам эксперта, дефицита продуктов и других товаров не предвидится.

Предприниматель Андрей Ковалев назвал условия, при которых курс рубля укрепится. В настоящее время курс доллара достиг 100 рублей из-за внешнего фактора: санкций и паники, отмечает эксперт. Но этот рост можно остановить.