Предприниматель Ковалев назвал условия, при которых курс рубля укрепится

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Предприниматель Андрей Ковалев рассказал, что нужно сделать для укрепления курса рубля.

В настоящее время курс доллара достиг 100 рублей из-за внешнего фактора — санкций и паники, отмечает эксперт. Но этот рост можно остановить.

— Чтобы рубль вернулся, нужны мощные экономические реформы. Это главное. Сейчас нужно резко снижать налоги, ставки по кредитам и убирать дикое административное давление на бизнес, — рассказал эксперт в комментарии Пятому каналу.

Среди основных реформ по возвращении рубля к прежним значениям Андрей Ковалев выделил проведение налоговой и кредитной амнистии, создание условий для ведения бизнеса. При выполнении этих условий возможно укрепление национальной валюты до 50-60 рублей за один доллар, уверен эксперт.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев пояснил, может ли Банк России (ЦБ) зафиксировать курс рубля из-за его высокой волатильности. По словам эксперта, при рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно.