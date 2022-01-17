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Стали известны лучшие и худшие округа Подмосковья по уборке снега

Ирина Игнатенко

Общество
Стали известны лучшие и худшие округа Подмосковья по уборке снега
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Среди лучших городских округов Московской области по уборке снега за минувшую неделю стали Орехово-Зуевский, Сергиево-Пасадский и Богородский, а худшими — Коломна, Красногорск и Химки. Об этом рассказала руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

Она отметила, что каждый день ведется мониторинг обращений жителей Подмосковья по уборке снега на портале «Добродел». Для оценки качества уборки снега используют балльно-рейтинговую систему. Установлены пять основных направлений контроля для каждого муниципалитета: это уборка проездов и тротуаров от снега, обработка подъездов противогололедными материалами, очистка проездов к контейнерным площадкам, устранение замечаний, выявленных сотрудниками специальной системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры, а также уровень отработки ежедневных заданий в мобильном приложении по уборке дворов.

В десятку лучших регионов по уборке снега вошли: Лосино-Петровский, Серебряные пруды, Богородский, Электросталь, Мытищи, Балашиха, Лобня, передает РИАМО.

17 января губернатор Подмосковья поручил усилить работы по уборке снега в регионе.

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