Губернатор Подмосковья поручил усилить работы по уборке снега в регионе

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В Московской области необходимо мобилизовать работу по уборке снега после прошедшего сильного снегопада, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В минувшие выходные в городах региона прошли сильные снегопады, которые принесли порядка 30–35 процентов от месячной нормы осадков. Высота сугробов в отдельных районах области выросла до пятидесяти сантиметров.

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что до конца дня необходимо усилить работу по уборке снега.

— И это требует от нас особенной мобилизации. Причем не только уборка снега, но и вывоз снега, — отметил Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор добавил, что сугробы выросли настолько, что снег приходится вывозить на более тяжелой технике, передает РИАМО.

Как отметила руководитель главного управления содержания территорий Московской области Светлана Аипова в настоящее время более двух тысяч единиц техники и свыше 18 тысяч человек занимается уборкой снега в Подмосковье. За 2021 год в рамках подготовки к зимнему периоду муниципальные образования приобрели 65 единиц специальной техники и дополнительно наняли 817 дворников, передает «Радио 1».

На прошлой неделе высота снежного покрова в Москве и области превысила полметра. На юге и востоке Москвы и области выпало до 35 процентов январской нормы осадков. При этом сугробы продолжают увеличиваться, отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.