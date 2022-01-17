Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Губернатор Подмосковья поручил усилить работы по уборке снега в регионе

Ирина Игнатенко

Общество
Губернатор Подмосковья поручил усилить работы по уборке снега в регионе
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

В Московской области необходимо мобилизовать работу по уборке снега после прошедшего сильного снегопада, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В минувшие выходные в городах региона прошли сильные снегопады, которые принесли порядка 30–35 процентов от месячной нормы осадков. Высота сугробов в отдельных районах области выросла до пятидесяти сантиметров.

Губернатор Андрей Воробьев отметил, что до конца дня необходимо усилить работу по уборке снега.

— И это требует от нас особенной мобилизации. Причем не только уборка снега, но и вывоз снега, — отметил Воробьев на оперативном совещании с руководящим составом областного правительства и главами городских округов.

Губернатор добавил, что сугробы выросли настолько, что снег приходится вывозить на более тяжелой технике, передает РИАМО.

Как отметила руководитель главного управления содержания территорий Московской области Светлана Аипова в настоящее время более двух тысяч единиц техники и свыше 18 тысяч человек занимается уборкой снега в Подмосковье. За 2021 год в рамках подготовки к зимнему периоду муниципальные образования приобрели 65 единиц специальной техники и дополнительно наняли 817 дворников, передает «Радио 1».

На прошлой неделе высота снежного покрова в Москве и области превысила полметра. На юге и востоке Москвы и области выпало до 35 процентов январской нормы осадков. При этом сугробы продолжают увеличиваться, отметил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Читайте также:
Подмосковье Андрей Воробьев зима
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Родительские чаты: спорили, порвали два баяна

Александр Лосото
Александр Лосото

Что несет новая волна коронавируса

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Войска на Кубе и бомбардировщики возле Нью-Йорка: какие «подарки» есть у России для США

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Казахстан: Черная радуга цветных Революций

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Скромное альтер эго Нового года

Никита Миронов
Никита Миронов

Колледж стал престижнее вуза. И это правильно

Никита Масленников
Никита Масленников

Стоит ли срочно покупать доллар и евро

Все мнения
О проекте