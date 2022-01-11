Высота снежного покрова в Москве и области превысила полметра

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Высота снежного покрова в столичном регионе превысила полметра. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 11 января.

Он отметил, что на юге и востоке Москвы и области выпало до 35 процентов январской нормы осадков. При этом сугробы продолжают увеличиваться.

— Высота снежного покрова продолжает расти и в некоторых районах достигла полуметра и более. Самые большие сугробы намело в Серпухове — 47 сантиметров, Черустях — 51 сантиметр, Коломне — 53 сантиметра, что в два раза выше многолетней нормы, — заявил синоптик.

На странице в социальной сети Instagram Тишковец добавил, что высота сугробов в столице составляет около 34–36 сантиметров при норме в 25 сантиметров.

До этого метеоролог рассказал, что в ближайшие двое суток в столице установится самая низкая в 2022 году температура воздуха. По его словам, в пятницу жителей города ожидает потепление. Однако показатели атмосферного давления достигнут «барического днища» — до 720 миллиметров ртутного столба, что окажет влияние на состояние метеозависимых горожан.