Москвичей предупредили о похолодании и «барическом днище»

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

В ближайшие двое суток в столице установится самая низкая в 2022 году температура воздуха. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 11 января.

Он отметил, что в пятницу жителей города ожидает потепление. Однако показатели атмосферного давления достигнут «барического днища» — до 720 миллиметров ртутного столба, что окажет влияние на состояние метеозависимых горожан.

По словам синоптика, такие погодные явления связаны с попаданием сурового нордического ветра в тыл циклона над регионами Центральной России. Из-за этого в Москве ожидается похолодание на 5–7 градусов ниже климатической нормы января.

— Уже в течение текущего дня обозначится «обратный» суточный ход температуры, когда днем станет холоднее, чем минувшей ночью. Дневная температура в Москве понизится до минус 11–13, а в предстоящую ночь морозы в городе окрепнут до минус 15–17. В среду днем в столице будет не выше минус 11–13, — заявил Тишковец на официальной странице в социальной сети Instagram.

Во вторник, 11 января, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег.