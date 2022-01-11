Синоптики сообщили о погоде в Москве 11 января

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Во вторник, 11 января, погоду в столичном регионе будет определять периферия антициклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус девять–семь градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне десяти–пяти градусов мороза.

Ветер будет дуть северный со скоростью 5–10 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 758 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что атмосферное давление подрастет и ожидается на семь единиц выше нормального, температура воздуха будет соответствовать климату. Содержание кислорода в приземном слое воздуха близко к климатическим показателям.

Для практически здоровых людей такая зимняя погода не доставляет особых хлопот, не вызывает дискомфорта и положительно сказывается на самочувствии, активности и настроении. Но лица, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями (с артериальной гипертонией, вегетососудистой дистонией, нарушениями сердечного ритма, с частыми приступами стенокардии и мигрени) могут почувствовать недомогание. Контрастная смена температуры при выходе из тепла на мороз провоцирует спазм сосудов, что может привести к сосудистым спазмам, «скачкам» артериального давления, приступам стенокардии и бронхоспазмам. В этих случаях необходима медикаментозная коррекция: лекарства первой помощи и бутылочка воды должны быть всегда при себе.

Москвичам пообещали потепление на старый Новый год. Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова сообщила, что уже в ночь с 13 на 14 января характер погоды в столице изменится. Власть над погодой постепенно перейдет к атлантическому циклону.