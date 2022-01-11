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Москвичам пообещали потепление на старый Новый год

Илья Ашуров

Евгений Белоусов

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Москвичам пообещали потепление на старый Новый год
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На старый Новый год, 14 января, в Москве можно ожидать небольшое потепление. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

По ее словам, уже в ночь с 13 на 14 января характер погоды в столице изменится. Власть над погодой постепенно перейдет к атлантическому циклону. Поэтому температура повысится уже к вечеру 13 января. Несмотря на небольшой снежок, потеплеет до минус пяти-семи градусов. В ночь на 14 января температура будет на уровне минус трех-восьми градусов.

Но уже днем 14 января станет заметно теплее — от минус четырех градусов до плюс одного.

— То есть в Москве температура будет около нуля, а в центре города даже возможна слабая оттепель. Причем всплеск температур внутри теплого циклона придется на утренние часы, — рассказала Позднякова.

Однако синоптик предупредила, что в городе, несмотря на потепление, местами будут возможны метели, потому что порывы западного ветра могут достигать 12–14 метров в секунду.

— Никаких аномалий на старый Новый год мы не ожидаем. То, что сейчас аномально, — количество снега. Его сейчас довольно много. Но рекордных значений к середине января не будет, — добавила синоптик.

Как отметила Позднякова, предыдущий рекорд был в 1986 году, тогда сугробы достигали полуметра. Сейчас уровень снега составляет примерно 32–33 сантиметра.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что с вечера воскресенья и до утра понедельника, 10 января, в Москве выпало 10 процентов январской нормы осадков, которая составляет 42 миллиметра. По его словам, в течение понедельника количество выпавших осадков в городе может увеличиться до восьми миллиметров.

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