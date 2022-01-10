Около 10 процентов январской нормы осадков выпало в столице с вечера 9 января

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С вечера воскресенья и до утра понедельника в Москве выпало 10 процентов январской нормы осадков, которая составляет 42 миллиметра. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в понедельник, 10 января.

Он отметил, что в Московской области прирост снежного покрова составил 25 процентов от климатической нормы.

— С 18:00 9 января до 06:00 10 января на базовой метеостанции Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) выпало четыре миллиметра осадков или десятая часть месячной нормы, — заявил эксперт.

Тишковец добавил, что в течение понедельника количество выпавших осадков в городе может увеличиться до восьми миллиметров.

— Сугробы вырастут до 35 сантиметров, что на 10 сантиметров больше положенного. Наиболее сильные снегопады пройдут утром и вечером, на дорогах снежные заносы. Видимость будет ухудшаться до одного-двух километров, — заключил метеоролог на официальной странице в социальной сети Instagram.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что похолодание до минус 15-21 градуса ожидает жителей Москвы и Подмосковья в середине недели. Но уже в пятницу, 14 января, придет оттепель.