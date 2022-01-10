Синоптик предупредил москвичей о переменчивой погоде на неделе

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Похолодание до минус 15-21 градуса ожидает жителей Москвы и Подмосковья в середине недели. Но уже в пятницу, 14 января, придет оттепель. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

— Эта неделя с синоптической точки зрения будет очень необычная. Во вторник и среду, 11 и 12 января, будет вполне комфортная зимняя погода, но холодная, температура заметно понизится. В ночь на 11-е число будет около 10 градусов мороза, но днем уже существенно не поднимется температура. Особенно похолодание будет заметно в среду и четверг, когда температура ночью будет около минус 15 градусов, а по области — даже до минус 19 градусов. Днем в среду будет около 10-15 градусов мороза, — рассказал он.

Синоптик отметил, что в ночь на четверг, 13 января, похолодание усилится. Столбики термометра опустятся до минус 16-21 градуса. Однако уже днем начнется резкое потепление. К 14 января погода станет оттепельной. Температура ночью будет 5-10 градусов мороза, а днем она начнет стремиться к нулю. Оттепель продолжится и в субботу, 15 января. Дневные температуры будут от минус четырех до плюс одного градуса, передает ТАСС.

К 14 января в столице вырастут сугробы, которых не было со времен Битвы за Москву. Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в понедельник, 10 января, в Москве будет беспрерывно идти снег. Общее количество осадков составит 9–14 миллиметров.