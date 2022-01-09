К 14 января в столице вырастут сугробы, которых не было со времен Битвы за Москву

Фото: АГН Москва / Артем Рамазани-Зубов

Сугробы высотой до полуметра, которых не наблюдалось в столице в середине января со времен Битвы за Москву, вырастут в городе к пятнице, 14 января. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его словам, в понедельник, 10 января, в Москве будет беспрерывно идти снег. Общее количество осадков составит 9–14 миллиметров.

Во вторник и среду, 11 и 12 января, осадки продолжатся, однако станут чуть слабее. Снежный покров за эти дни поднимется до 38–40 сантиметров.

— К концу рабочей недели снежное ненастье вновь усилится, а сугробы достигнут рекордной полуметровой высоты — это почти вдвое больше положенной нормы. Последний раз в это время года так сильно Москву заносило снегом 80 лет назад: в январе 1942 года, когда снегомерные линейки утопали на глубину 49 сантиметров, — заключил специалист в разговоре с РИА Новости.

В воскресенье, 9 января, погоду в столичном регионе будут определять северо-западная периферия антициклона и влияние фронтальной зоны с запада. При облачной погоде во второй половине дня пройдет снег интенсивностью от небольшого до умеренного. Максимальная температура воздуха в Москве составит минус семь–пять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне десяти–пяти градусов мороза.