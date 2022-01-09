Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Синоптики пообещали снежную погоду москвичам 9 января

Юлия Курганова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
Синоптики пообещали снежную погоду москвичам 9 января
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В воскресенье, 9 января, погоду в столичном регионе будет определять северо-западная периферия антициклона и влияние фронтальной зоны с запада. При облачной погоде во второй половине дня пройдет снег от небольшого до умеренного.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус семь–пять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне десяти–пяти градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном мегаполисе будет умеренно морозная. Атмосферное давление будет слабо падать и фон его приблизится к нормальному. Близко к норме будет и содержание кислорода в приземном слое воздуха.

По медицинской оценке, это индифферентные погодные условия, которые для большинства метеозависимых людей комфортные и не оказывают повышенных требований к функциональным возможностям организма. Однако сохраняется вероятность появления симптомов метеопатологии у наиболее метеозависимых людей, особенно ослабленных, имеющих серьезные проблемы со здоровьем (прежде всего, это страдающие сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными заболеваниями, хронической усталостью).

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до полуночи 10 января. Синоптики уточнили, что действие предупреждения увеличили из-за образования гололедицы.

Читайте также:
синоптики Москва Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Все мнения
О проекте