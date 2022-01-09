Синоптики пообещали снежную погоду москвичам 9 января

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

В воскресенье, 9 января, погоду в столичном регионе будет определять северо-западная периферия антициклона и влияние фронтальной зоны с запада. При облачной погоде во второй половине дня пройдет снег от небольшого до умеренного.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус семь–пять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне десяти–пяти градусов мороза.

Ветер будет дуть южный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 70 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что погода в столичном мегаполисе будет умеренно морозная. Атмосферное давление будет слабо падать и фон его приблизится к нормальному. Близко к норме будет и содержание кислорода в приземном слое воздуха.

По медицинской оценке, это индифферентные погодные условия, которые для большинства метеозависимых людей комфортные и не оказывают повышенных требований к функциональным возможностям организма. Однако сохраняется вероятность появления симптомов метеопатологии у наиболее метеозависимых людей, особенно ослабленных, имеющих серьезные проблемы со здоровьем (прежде всего, это страдающие сердечно-сосудистыми, бронхо-легочными заболеваниями, хронической усталостью).

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до полуночи 10 января. Синоптики уточнили, что действие предупреждения увеличили из-за образования гололедицы.