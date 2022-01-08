«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до полуночи 10 января

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столице и области до полуночи 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в субботу, 8 января.

Синоптики уточнили, что действие предупреждения увеличили из-за образования гололедицы.

— Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении на официальном сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать до полуночи 10 января.

До этого ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за 9 и 10 января может выпасть треть месячной нормы осадков. Согласно прогнозам синоптика, в финальный выходной день жителей столицы ждет резкое ухудшение погоды, причиной которого окажется активный атмосферный фронт, связанный с «балканской депрессией». Теплый и влажный средиземноморский воздух столкнется с континентальным холодом, в результате чего образуются мощные снеговые тучи. Днем 9 января они накроют большую часть Центрального региона страны.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что к очистке столичных улиц от последствий обильного снегопада привлекут максимальное число техники и бригад ручной уборки.