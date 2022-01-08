Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до полуночи 10 января

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности продлили в Москве до полуночи 10 января
Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в столице и области до полуночи 10 января. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в субботу, 8 января.

Синоптики уточнили, что действие предупреждения увеличили из-за образования гололедицы.

— Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении на официальном сайте Гидрометцентра.

Предупреждение будет действовать до полуночи 10 января.

До этого ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за 9 и 10 января может выпасть треть месячной нормы осадков. Согласно прогнозам синоптика, в финальный выходной день жителей столицы ждет резкое ухудшение погоды, причиной которого окажется активный атмосферный фронт, связанный с «балканской депрессией». Теплый и влажный средиземноморский воздух столкнется с континентальным холодом, в результате чего образуются мощные снеговые тучи. Днем 9 января они накроют большую часть Центрального региона страны.

В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы сообщили, что к очистке столичных улиц от последствий обильного снегопада привлекут максимальное число техники и бригад ручной уборки.

Читайте также:
гололед «Желтый» уровень погодной опасности Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Малиновский
Александр Малиновский

Животные ревнуют совсем как люди

Сергей Степашин
Сергей Степашин

Книги остаются востребованными

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Боговоплощение — торжество Промысла Божия

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Все мнения
О проекте