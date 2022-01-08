Москвичам пообещали сильный снегопад в конце новогодних каникул

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Треть месячной нормы осадков может выпасть в Москве за 9 и 10 января. Об этом в субботу, 8 января, сообщил ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Согласно прогнозам синоптика, в финальный выходной день жителей столицы ждет резкое ухудшение погоды, причиной которого окажется активный атмосферный фронт, связанный с «балканской депрессией». Теплый и влажный средиземноморский воздух столкнется с континентальным холодом, в результате чего образуются мощные снеговые тучи. Днем 9 января они накроют большую часть Центрального региона страны.

— В Москве снежное ненастье ожидается во второй половине дня, ближе к вечеру. Небольшой снег начнется после полудня, скорее всего, с 15 часов, но самые сильные и непрерывные снегопады пройдут в период с 18 часов 9 января до шести часов 10 января, когда видимость время от времени будет ухудшаться до одного–трех километров, — написал Тишковец в своем Instagram-аккаунте.

По словам метеоролога, в это время коммунальщикам нужно быть готовыми к уборке снега. Тишковец также не исключил сбои в авиасообщении и ухудшении дорожной обстановки на фоне непогоды. Синоптик предупредил, что в течение суток с 9 на 10 января может выпасть до восьми–тринадцати миллиметров осадков, что составляет 25–30 процентов месячной нормы. Этот показатель может приблизиться к рекорду 1960 года, когда выпало 10,2 миллиметра осадков.

До этого сообщалось, что ближайшие дни в Москве будет стоять облачная погода, местами выпадет снег. Уже 11 января ожидается похолодание до минус 7–12 градусов днем. При этом порывы ветра станут слабыми и составят до восьми метров в секунду. В среду, 12 января, ожидается еще более холодная погода. Днем температура опустится до минус 15 градусов, а ночью — до минус 20.