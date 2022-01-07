Москвичам рассказали о погоде на ближайшие дни

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ближайшие дни в Москве будет стоять облачная погода, местами выпадет снег. Об этом в пятницу, 7 января, рассказали на официальном сайте мэра Москвы.

Так, например, в субботу, 8 января, температура воздуха составит от минус пяти до минус семи градусов. Ночью столбики термометров могут опуститься до минус 11 градусов.

Скорость ветра составит до десяти метров в секунду.

Уточняется, что аналогичная погода будет наблюдаться 9 и 10 января, однако уже 11 января ожидается похолодание до минус 7–12 градусов днем. При этом порывы ветра станут слабее и составят до восьми метров в секунду.

В среду, 12 января, ожидается еще более холодная погода. Днем температура опустится до минус 15 градусов, а ночью — до минус 20, подытожили на сайте мэра.

Во вторник, 7 января, в столичном регионе ожидается облачная погода, в течение дня возможен небольшой снег. Также на дорогах будет наблюдаться гололедица. Так, в Москве днем температура воздуха будет составлять от минус пяти до минус трех градусов, а ночью в городе похолодает до минус 11 градусов.

В этот день в столице прогнозируется западный ветер. Его скорость составит 6–11 метров в секунду. Также возможны порывы до 15 метров в секунду.