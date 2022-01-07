Синоптики рассказали москвичам о погоде 7 января

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во вторник, 7 января, в столичном регионе ожидается облачная погода, в течение дня возможен небольшой снег. Также на дорогах будет наблюдаться гололедица. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, в Москве днем температура воздуха будет составлять от минус пяти до минус трех градусов, а ночью в городе похолодает до минус 11 градусов.

В этот день в столице прогнозируется западный ветер. Его скорость составит 6-11 метров в секунду. Также возможны порывы до 15 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 739–745 миллиметров ртутного столба.

Ранее синоптики продлили «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области до 12:00 8 января. Жителей столичного региона предупреждают об образовании гололедицы на дорогах и тротуарах городов.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшую субботу в Москве ожидаются резкое похолодание и скачок атмосферного давления. По его словам, 8 января температура резко понизится, а атмосферное давление, наоборот, повысится.