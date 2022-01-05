Москвичей предупредили о резком скачке температуры

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В ближайшую субботу в столице ожидается резкое похолодание и скачок атмосферного давления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, 8 января температура резко понизится, а атмосферное давление, наоборот, повысится.

— Ночью будет 10-14 градусов мороза, а днем – от 5 до 10 градусов мороза. Ох, как похолодает, так как температура понизится сразу на 10-11 градусов, — отметил синоптик.

Также он рассказал, что до конца зимних каникул жителей Москвы ожидает комфортная зимняя погода с ночной температурой воздуха около минус 10 градусов и дневной — минус 5-7 градусов, передает ТАСС.

В среду, 5 января, столичный регион окажется под влиянием активного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде пройдет снег, местами сильный, местами метель.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус три-пять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне восьми–трех градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 731 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов.