«Сильный ветер, метель»: синоптики рассказали о погоде в Москве 5 января

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

В среду, 5 января, столичный регион окажется под влиянием активного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде пройдет снег, местами сильный, местами метель.

Максимальная температура воздуха в Москве составит минус три-пять градусов. В Подмосковье температура ожидается на уровне восьми–трех градусов мороза.

Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду, местами с порывами 12-17 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 731 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 90 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в Москве и области под влиянием активного циклона погода будет ветреная, со снегом, местами метелями. Будут отмечаться колебания атмосферного давления на низком фоне, содержание кислорода в пределах климатической нормы.

Для многих людей, имеющих проблемы со здоровьем, особенно при сердечно-сосудистых и бронхо-легочных заболеваниях, сниженных функциональных резервов организма и при этом осложненных повышенной метеочувствительностью, колебания погодных условий могут провоцировать ухудшение самочувствия. Медико-метеорологические прогнозы погоды помогут своевременно принять меры: ограничить тяжелые физические нагрузки, неукоснительно выполнять медицинские рекомендации, соблюдать режим труда и отдыха.

Для практически здоровых и не метеозависимых людей такая погода позволит заниматься зимними видами спорта и активным отдыхом на природе.

Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве. Температура опустится на 10-11 градусов в столице в субботу, 8 января. Также ожидается заметный скачок атмосферного давления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.