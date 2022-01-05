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Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве

Юлия Курганова

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Погода в Москве
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Синоптик предупредил о резком похолодании в Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Резкое похолодание на 10-11 градусов ожидает жителей столицы в субботу, 8 января. Оно будет также сопровождаться заметным скачком атмосферного давления. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Ранее он сообщил, что потепление до нуля градусов, сильные осадки, гололедица, ветер до 15 метров в секунду и метель ожидают москвичей в среду, 5 января. Потепление продолжится и в последующие дни.

— А 8 января начинается интересный процесс. Резко повысится атмосферное давление, с четверга, 6 января, оно повысится на 20-25 миллиметров ртутного столба, а температура, наоборот, резко понизится. Ночью будет минус 10-14 градусов, а днем — от 5 до 10 градусов мороза. Ох, как похолодает, так как температура понизится сразу на 10-11 градусов, — рассказал он.

По словам метеоролога, до конца новогодних каникул москвичей ожидает «хорошая зимняя погода».

По данным Гидрометцентра, в среду днем в Москве ожидается от минус двух градусов до нуля, в четверг будет от нуля до плюс двух градусов, в пятницу — пять-три градуса мороза, в субботу и воскресенье — минус десять-пять градусов, передает ТАСС.

Циклон «Аннет» принесет в Москву метель и штормовой ветер 5 января. Маршрут циклона «Аннет» пройдет через Центральную Россию, в Москве ожидается сильный снегопад. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 4 января.

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