Циклон «Аннет» принесет в Москву метель и штормовой ветер 5 января

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Маршрут циклона «Аннет» пройдет 5 января через Центральную Россию, в Москве ожидается сильный снегопад. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец во вторник, 4 января.

— В Москве небольшие осадки начнут сыпать в темное время суток и продолжатся утром, ночная температура составит от минус семи до минус десяти градусов. С 09:00 до 11:00 снег станет постепенно усиливаться, видимость ухудшится до 1000–1500 метров, — рассказал метеоролог.

Максимальная интенсивность снега ожидается с 12:00 до 15:00. Порывы ветра в данный период достигнут 13–18 метров в секунду, что может привести к сбоям в наземном и авиационном сообщениях, предупредил он.

Плотный снег сохранится до 18:00, после чего циклон примет очаговый характер. Общее число осадков составит около 20 процентов месячной нормы.

При этом высота снежного покрова за день вырастет с 26 до 30 сантиметров. Вечером столбики термометров приблизятся к нулю, что окажется выше многолетней нормы на два-четыре градуса, подчеркнул синоптик.

Показания барометров упадут до 728 миллиметров ртутного столба к 18:00, что почти на 20 единиц ниже нормы. Данные условия окажутся негативными для метеозависимых людей, отметил Тишковец в Instagram.

28 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что среднемесячная температура в январе в России прогнозируется около нормы. Выше нормы фон ожидается на юго-востоке европейской части страны, на Северном Кавказе и Нижней Волге, добавил он. При этом температура ниже многолетних значений прогнозируется на юго-востоке и Дальнем Востоке, заключил метеоролог.