«Голубоватый фон»: Вильфанд спрогнозировал январскую погоду в России

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Среднемесячная температура в январе в России прогнозируется около нормы. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 28 декабря.

— В принципе практически на всей территории страны температурный фон около нормы. Такой голубоватый фон (на прогностической карте — прим. «ВМ») говорит о том, что прогнозируется норма, но все-таки на отрицательном фоне, — рассказал синоптик.

Выше нормы фон ожидается на юго-востоке европейской части страны, на Северном Кавказе и на Нижней Волге, добавил он. При этом температура ниже многолетних значений прогнозируется на юго-востоке и Дальнем Востоке, приводит слова Вильфанда ТАСС.

В беседе с «Вечерней Москвой» специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила, что 1 января 2022 года, несмотря на сильный туман и снег, ночью и днем в Москве прогнозируется от минус одного до плюс одного градуса. Правда, плюсовые значения продержатся всего пару дней, а уже с 3 января холода и низкие температурные показатели снова вернутся в Москву.