«В плену полярного холода»: Москву ждет мороз в последнюю неделю года

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Несмотря на морозную погоду и приход настоящей русской зимы в Центральную Россию, в конце декабря ситуация в корне изменится и «плюсовые» температуры вновь вернутся в столичный регион. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщила специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, на предстоящей неделе москвичи ощутят на себе переменчивость и нестабильность погоды:

— В начале недели Москва будет находиться в плену полярного, холодного воздуха, который не будет покидать ее вплоть до самого Нового года. Среднесуточная температура в дневные часы будет колебаться от минус 9 до минус 18 градусов. Пик холодов придется именно на начало недели. Но постепенно холодная погода сменится на теплую.

Так, в понедельник, 27 декабря, в течение суток в столице ожидается переменная облачность, ночью столбики термометров покажут минус 10–13 градусов, а днем — 9–11 градусов с отрицательным значением.

Во вторник, 28 декабря, в городе похолодает еще сильнее, температурные показатели, по словам эксперта, обрушатся до минус 15–18 градусов ночью. Днем же немного потеплеет: минус 11–13 градусов, ожидается слабый ветер.

— Пожалуй, вторник и среда окажутся самыми холодными днями. 29 декабря ситуация с погодой ухудшится, так как в течение суток резко повысится атмосферное давление, — сказала Позднякова, — и прогнозируется сильный снегопад. Ночью ожидается минус 17–20 градусов, а днем — 9–11 градусов ниже нуля. Ветер будет дуть юго-восточный, умеренный.

В четверг, 30 декабря, в столичном регионе постепенно станет теплеть и холодные воздушные массы, как отметила эксперт, начнут покидать столицу:

— В этот день нас ожидает небольшой снег, возможен туман. Воздух в столице ночью прогреется до минус 8–11 градусов. Днем эти показатели достигнут минус 6–9 градусов.

Что же касается погоды, которая будет накануне новогодней ночи, то она окажется самой теплой:

— Удивительно, но 31 декабря нас ждет резкое потепление. В ночные часы ожидается минус 8–10 градусов, днем — 1–3 градуса с отрицательным значением.

А вот 1 января 2022 года, как заметила специалист, несмотря на сильный туман и снег, ночью и днем в Москве прогнозируется от минус 1 до плюс 1 градуса. Правда, «плюсовые» значения продержатся всего пару дней, а уже с 3 января холода и низкие температурные показатели снова вернутся в Москву.