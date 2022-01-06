«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до полудня 8 января

Фото: Денис Воронин / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 12:00 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в четверг, 6 января.

Синоптики предупредили жителей столичного региона об образовании гололедицы на дорогах и тротуарах городов.

— Период предупреждения — до 12:00 8 января. Гололедица, — говорится на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о похолодании до минус семи градусов в столице на Рождество. По словам эксперта, такие температурные показатели являются климатической нормой января.

Так, утром и вечером 7 января в городе ожидаются скоротечные осадки в виде снега. Ближе к вечернему времени скорость порывов ветра увеличится до 15 метров в секунду, из-за чего вероятна метель.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшую субботу в Москве ожидаются резкое похолодание и скачок атмосферного давления. По его словам, 8 января температура резко понизится, а атмосферное давление, наоборот, повысится.