Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до полудня 8 января

Виктория Сикерина

Сюжет: 

Погода в Москве
Город
«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до полудня 8 января
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 12:00 8 января. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в четверг, 6 января.

Синоптики предупредили жителей столичного региона об образовании гололедицы на дорогах и тротуарах городов.

— Период предупреждения — до 12:00 8 января. Гололедица, — говорится на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

До этого ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о похолодании до минус семи градусов в столице на Рождество. По словам эксперта, такие температурные показатели являются климатической нормой января.

Так, утром и вечером 7 января в городе ожидаются скоротечные осадки в виде снега. Ближе к вечернему времени скорость порывов ветра увеличится до 15 метров в секунду, из-за чего вероятна метель.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшую субботу в Москве ожидаются резкое похолодание и скачок атмосферного давления. По его словам, 8 января температура резко понизится, а атмосферное давление, наоборот, повысится.

Читайте также:
«Желтый» уровень погодной опасности Московская область Москва
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Ставки на блокбастеры

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Прогноз на 2022 год простой: «бомбежка» санкциями и жесткая «ответка» на любой реальный выстрел

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не хотите, так не верьте! Все равно все сбудется

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А что вы смотрели в новогоднюю ночь?

Александр Лосото
Александр Лосото

Душевное неравновесие

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Дарите своим близким книги

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Лира безразлична туристам

Все мнения
О проекте