Москвичам рассказали о погоде на Рождество

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Синоптики предупредили о похолодании до минус семи градусов в столице на Рождество. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в четверг, 6 января.

По словам эксперта, такие температурные показатели являются климатической нормой января.

Тишковец отметил, что утром и вечером 7 января в городе ожидаются скоротечные осадки в виде снега. Ближе к вечернему времени скорость порывов ветра увеличится до 15 метров в секунду, из-за чего вероятны метель и ухудшение видимости до четырех километров, заключил метеоролог на официальной странице в социальной сети Instagram.

Накануне стало известно, что «желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до 7 января из-за непогоды. Так, период предупреждения из-за образовавшейся гололедицы будет действовать в столичном регионе до 11:00 пятницы.

Также научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшую субботу в Москве ожидаются резкое похолодание и скачок атмосферного давления. По его словам, 8 января температура резко понизится, а атмосферное давление, наоборот, повысится.