«Желтый» уровень опасности продлили в столичном регионе до 7 января из-за непогоды

Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

«Желтый» уровень погодной опасности продлили в Москве и области до 7 января из-за гололедицы и метели. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра России в среду, 5 января.

Так, период предупреждения из-за образовавшейся гололедицы будет действовать в столичном регионе до 11:00 пятницы.

При этом до 20:00 5 января жителей Москвы предупредили о мощных осадках в виде снега и сильных порывах ветра до 15-17 метров в секунду.

Помимо этого, в области «желтый» уровень погодной опасности продлили до 22:00 среды из-за усиления порывов ветра и метели, говорится на официальном сайте Гидрометцентра РФ.

В среду, 5 января, столичный регион оказался под влиянием активного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. При облачной погоде начался снег, местами сильный, а также метель.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшую субботу в Москве ожидаются резкое похолодание и скачок атмосферного давления. По его словам, 8 января температура резко понизится, а атмосферное давление, наоборот, повысится.