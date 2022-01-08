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Максимальное число техники и бригад будут очищать столицу от последствий снегопада

Анастасия Колоскова

Город
Максимальное число техники и бригад будут очищать столицу от последствий снегопада
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Максимальное число техники и бригад ручной уборки привлекут к очистке столичных улиц от последствий обильного снегопада, который прогнозируется в ближайшие дни. Об этом в субботу, 8 января, сообщили в пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы.

Руководитель ведомства Петр Бирюков напомнил, что, по прогнозам синоптиков, снегопад начнется в столице 9 января после 15:00 и будет длиться до второй половины дня 10 января. При этом больше всего осадков ожидается в вечерние и ночные часы воскресенья.

— Для очистки города от снега будет задействовано максимальное количество снегоуборочной, погрузочной, роторной и другой техники, бригад ручной уборки, дворников. Особое внимание будет уделяться очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и МЦК, железнодорожным станциям и платформам, ТПУ, объектам социальной сферы, парковкам, — приводятся слова Петра Бирюкова в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.

В ведомстве уточнили, что коммунальная техника начнет механизированное подметание дорог и тротуаров с последующей противогололедной обработкой по мере выпадения осадков. Цикл работ специалисты повторят несколько раз.

До этого ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в Москве за 9 и 10 января может выпасть треть месячной нормы осадков.

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