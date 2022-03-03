Агентство Moody’s понизило рейтинг России на шесть ступеней

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Международное агентство Moody’s изменило российские рейтинги по долговым обязательствам в валютах, понизив их с уровня «Baa3» до «B3».

Уточняется, что рейтинги могут быть понижены в результате пересмотра.

В заявлении агентства говорится, что соответствующее решение было принято из-за рисков срыва погашения суверенного долга на фоне санкций.

На снижение рейтингов также повлияла возможность экономической нестабильности из-за санкционных мер, которые ограничили доступ к резервам России, передает РИА Новости.

1 марта финансовый аналитик Михаил Беляев оценил для «ВМ» вероятность фиксации ЦБ курса рубля из-за его высокой волатильности. По его словам, рыночная экономика и фиксированный курс — это две несовместимые вещи. При рыночной экономике, которая требует достаточной гибкости до определенных пределов, но во всех ее компонентах, фиксировать курс невозможно, заключил специалист.

Введение санкций происходит на фоне последних действий России на международной арене. 21 февраля президент РФ Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР, которые еще в 2014 году объявили о своей независимости от Киева.

24 февраля Путин объявил о проведении специальной военной операции в Донбассе. По словам главы государства, такое решение было принято на фоне обострившейся на Украине обстановки, которая требует незамедлительных действий. Позднее в Минобороны РФ заявили, что не наносят ракетных ударов по городам Украины. Также в министерстве отметили, что гражданскому населению ничего не угрожает.