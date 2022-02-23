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Япония ввела санкции против РФ из-за признания ДНР и ЛНР

Юлия Курганова

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Япония ввела санкции против РФ из-за признания ДНР и ЛНР
Фото: flickr.com/Ubé

Японии сообщила о введении санкций против РФ из-за признания Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил в среду, 23 февраля, японский премьер-министр Фумио Кисида.

— Мы решили принять следующие санкционные меры. Во-первых, они касаются запрета на выдачу виз представителям двух так называемых республик (ДНР и ЛНР), а также заморозки их активов. Во-вторых, мы вводим меры по запрету на экспорт в две республики и импорт из них, — сказал он.

Кисида добавил, санкции в отношении России также затрагивают суверенный долг РФ и подразумевают запрет на выпуск связанных с ним новых облигаций в Японии.

Премьер-министр заявил, что призывает Россию к дипломатическому урегулированию ситуации вокруг Украины. Говоря о признании Москвой суверенитета ДНР и ЛНР, он заявил, что это нарушает независимость и территориальную целостность Украины, сообщает ТАСС.

22 февраля США объявили о введении санкций против ВЭБ, Промсвязьбанка и их дочерних компаний. Министерство финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении ВЭБ, Промсвязьбанка и 42 их дочерних компаний.

21 февраля президент России Владимир Путин признал суверенитет ДНР и ЛНР из-за кровопролития в Донбассе. Он выразил уверенность, что россияне и патриотические силы поддержат данное решение.

22 февраля Совфед единогласно ратифицировал договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с ДНР и ЛНР.

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