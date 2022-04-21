Центробанк начнет проводить пилотные операции с цифровым рублем в 2023 году

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Центробанк начнет проводить пробные расчеты с применением цифрового рубля уже в 2023 году. Об этом в четверг, 21 апреля, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

— Мы достаточно быстро создали прототип цифрового рубля, сейчас проводим уже тестирование с банками. В следующим году будем постепенно проводить пилотные расчеты, что называется, в реальной экономике с цифровым рублем, — сообщила глава регулятора.

По словам Набиуллиной, расчеты с применением цифрового рубля планируют проводить в международной сфере, такой подход должен сделать расчеты дешевле, передает агентство городских новостей «Москва».

Также глава ЦБ заявила, что Россия обладает необходимыми ресурсами, поэтому дефолта в стране не предвидится. Тем не менее аналитики Fitch полагают, что дефолт по долларовым обязательствам России неизбежен. Главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин рассказал «ВМ», что текущая конъюнктура не указывает на дефолтное состояние экономики России.