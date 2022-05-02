ООН: В портах Украины заблокированы 4,5 миллиона тонн зерна
Около 4,5 миллиона тонн зерна, которые остались на территории портов на Украине, не могут вывезти из страны. Об этом сообщил глава отделения Всемирной продовольственной программы ООН в ФРГ Мартин Фрик.
По его словам, в настоящее время выходы из гаваней на Украине заблокированы, несмотря на то, что украинское зерно «необходимо в мире».
— Голод не может быть оружием ни в экономическом, ни в военном плане, — отметил представитель ООН.
Он также призвал обеспечить продуктами жителей Украины и возобновить поставки продовольствия из страны, передает ТАСС.
Недавно немецкий портал Compact написал, что нарушение цепочек поставок из-за ситуации на Украине приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточное количество сельхозпродукции. В связи с этим в мире в 2023 году может начаться крупнейший продовольственный кризис. По словам бывшего статс-секретаря Федерального министерства сельского хозяйства ФРГ Матиаса Бернингера, в следующем году в мире наступит величайший голод в истории человечества.