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ООН: В портах Украины заблокированы 4,5 миллиона тонн зерна

Полина Долганова
В мире
ООН: В портах Украины заблокированы 4,5 миллиона тонн зерна
Фото: pixabay.com/ru

Около 4,5 миллиона тонн зерна, которые остались на территории портов на Украине, не могут вывезти из страны. Об этом сообщил глава отделения Всемирной продовольственной программы ООН в ФРГ Мартин Фрик.

По его словам, в настоящее время выходы из гаваней на Украине заблокированы, несмотря на то, что украинское зерно «необходимо в мире».

— Голод не может быть оружием ни в экономическом, ни в военном плане, — отметил представитель ООН.

Он также призвал обеспечить продуктами жителей Украины и возобновить поставки продовольствия из страны, передает ТАСС.

Недавно немецкий портал Compact написал, что нарушение цепочек поставок из-за ситуации на Украине приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточное количество сельхозпродукции. В связи с этим в мире в 2023 году может начаться крупнейший продовольственный кризис. По словам бывшего статс-секретаря Федерального министерства сельского хозяйства ФРГ Матиаса Бернингера, в следующем году в мире наступит величайший голод в истории человечества.

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