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Небензя: Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Небензя: Россия готова обеспечить безопасный вывоз зерна с Украины
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия предоставит безопасный проход украинским судам с зерном, если порты будут разминированы. Об этом в четверг, 2 июня, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя.

— Что касается украинцев, то пусть сперва разминируют свои порты. Мы готовы обеспечить безопасный проход, но прежде они должны разминировать — это их мины, а не наши, — отметил постпред.

Он также подчеркнул, что помимо установки мин Киев также затопил суда, передает РИА Новости.

31 мая глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил, что выводу судов с зерном из украинских портов препятствуют мины, установленные Киевом. По его словам, между Москвой и Киевом существуют серьезные неразрешенные проблемы: Украина не хочет захода российских сухогрузов в Одессу, а Россия не хочет, чтобы другие суда по этому коридору доставляли на Украину оружие.

До этого президент РФ Владимир Путин в ходе разговора с премьер-министром Италии Марио Драги заявил, что Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений, если антироссийские санкции будут сняты. Отмечается, что ситуация стала только хуже, когда страны Запада ввели против России множество санкций.

В свою очередь глава МИД Великобритании Лиз Трасс поддержала идею создания коалиции стран, которая будет заниматься разблокировкой поставок украинского зерна.

Украина Василий Небензя Россия
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