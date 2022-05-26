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Путин заявил Драги, что РФ поможет преодолеть продовольственный кризис при снятии санкций

Евгений Белоусов
В мире
Путин заявил Драги, что РФ поможет преодолеть продовольственный кризис при снятии санкций
Фото: Администрация президента РФ

Россия готова помочь в преодолении продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений, если антироссийские санкции будут сняты. Об этом в четверг, 26 мая, заявил президент РФ Владимир Путин в разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги.

— Владимир Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны, в том числе, со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса, — рассказали в пресс-службе Кремля.

Уточняется, что ситуация стала только хуже, когда страны Запада ввели против России множество санкций. Однако если они будут сняты, Москва готова внести свой вклад в разрешение продовольственного кризиса, говорится в сообщении.

До этого глава Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна.

В ответ на это заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявил, что решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и ЕС. Ограничительные меры, уточнил Руденко, мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения.

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