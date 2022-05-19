МИД попросил снять санкции в ответ на призыв ООН открыть доступ к портам на Украине

Фото: МИД РФ

Решение продовольственного кризиса в мире требует снятия антироссийских санкций со стороны США и Евросоюза (ЕС). Об этом сообщил в четверг, 19 мая, заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

— Здесь нужно не только обращение к Российской Федерации, но и обратить внимание на весь комплекс причин, который вызвал нынешний продовольственный кризис, — заявил он.

По словам Руденко, первой из таких причин являются объявленные против России санкции США и ЕС. Антироссийские санкции, уточнил замминистра, мешают свободной торговле продовольственными товарами, включая пшеницу и удобрения. Так Руденко ответил на слова главы Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвида Бизли, передает ТАСС.

Днем ранее Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна. По словам главы ВПП ООН, крайне важно открыть украинские морские порты, поскольку речь сейчас идет не только о восточноевропейской стране, но о «беднейших из беднейших по всему миру, находящихся на грани голода».