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Глава ВПП ООН попросил президента России открыть украинские морские порты

Егор Провоторов
В мире
Глава ВПП ООН попросил президента России открыть украинские морские порты
Фото: president.gov.ua

Директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой открыть морские порты на Украине для вывоза зерна. Такое заявление прозвучало в среду, 18 мая, несмотря на тот факт, что РФ на официальном уровне заявляла, что порты заблокированы украинской стороной.

— Неоткрытие портов будет объявлением войны глобальной продовольственной безопасности, что повлечет голод и дестабилизацию государств, а также массовую миграцию, — заявил чиновник Всемирной организации.

По словам Бизли, крайне важно открыть украинские морские порты, поскольку речь сейчас идет не только о восточноевропейской стране, но о «беднейших из беднейших по всему миру, находящихся на грани голода». Свое обращение глава ВПП ООН направил в ходе министерской встречи по продовольственной безопасности, организованной Соединенными Штатами, пишет РИА Новости.

Накануне появилась информация, что Украина приняла решение вывезти свои резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы в Европу под давлением Европейского союза.

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