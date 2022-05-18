Украина решил вывезти резервы пшеницы из порта Одессы в Европу

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Украина приняла решение вывезти свои резервы пшеницы из хранилищ в порту Одессы в Европу под давлением Европейского союза. Об этом в среду, 18 мая, рассказал бывший сотрудник гавани.

По его словам, киевская власть решилась на вывоз зерна, несмотря на угрозу дефицита товара.

Работник порта также рассказал, что порт Одессы не позволит экспортировать большое количество зерна морским путем по причине ограничений в работе.

— Под давлением ЕС разработан альтернативный путь через порты Рени и Измаил, откуда они уходят дальше по Дунаю. Это вопреки реальной угрозе дефицита пшеницы внутри самой Украины, — отметил источник.

Он добавил, что до начала спецоперации в гавани оставалось свыше 200 тысяч тонн пшеницы. Кроме того, с середины апреля из гавани начали вывозить другое продовольствие, передает РИА Новости.

Накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин ответил на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Европейский союз должен помогать Киеву в опустошении зерновых хранилищ. По словам спикера Думы, украинцев, у которых нет топлива и бензина, могут лишить еще и зерна.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива о пропуске зерна из украинских портов в обмен на смягчение ограничений на экспорт калийных удобрений из РФ, которую ранее озвучил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сложно выполнима, так как порты на Украине заминированы.

2 мая глава отделения Всемирной продовольственной программы ООН в ФРГ Мартин Фрик рассказал, что около 4,5 миллиона тонн зерна, которые остались на территории портов на Украине, не могли вывезти из страны.