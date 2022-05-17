Володин раскритиковал идею Борреля вывезти с Украины зерно в Европу

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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что новые пакеты антироссийских санкций не закончатся ничем хорошим для европейской стороны. Такое мнение он выразил во вторник, 17 мая.

По его словам, к росту цен на энергетические носители в Европе в скором времени добавится еще и нехватка продовольствия.

— Брюссель поддержал политику санкций Вашингтона. Взамен получил рост цен имени (президента США Джо — прим. «ВМ») Байдена, — добавил Володин в своем Telegram-канале.

Он также ответил на заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о том, что Европейский союз должен помогать Киеву в опустошении зерновых хранилищ. По словам спикера Думы, украинцев, у которых нет топлива и бензина, могут лишить еще и зерна.

Володин подытожил, что Европа хочет вынести выгоду из таких циничных предложений, в то время как Россия выступает за развитие сотрудничества.

2 мая стало известно, что около 4,5 миллиона тонн зерна, которые остались на территории портов на Украине, не могут вывезти из страны.

При этом 12 мая президент России Владимир Путин заявил, что урожай зерновых культур в РФ в текущем году может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. Такой показатель может стать рекордным за всю российскую историю.