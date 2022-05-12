Путин спрогнозировал рекордные показатели урожая зерна в 2022 году

Фото: Администрация президента РФ / Сергей Гунеев

Урожай зерновых культур в текущем году может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. Такой показатель может стать рекордным за всю российскую историю. Об этом в четверг, 12 мая, сообщил президент РФ Владимир Путин.

— Это позволит не только с запасом обеспечить внутренние потребности, но и нарастить поставки на глобальный рынок для наших партнеров, что очень важно для мировых продовольственных рынков, — цитирует российского лидера РИА Новости.

Опасения Германии, связанные с угрозой сильнейшего голода со времен Второй мировой войны, абсолютно оправданны. Однако с данной проблемой столкнутся не страны Европы, а некоторые государства с высоким процентом нищеты. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» сообщил доктор экономических наук Леонид Холод.

По его словам, европейские страны относительно богаты и для них повышение цен на продовольствие или зерно, которое экспортируется в том числе из Российской Федерации, не вызовет серьезного ажиотажа и «уж точно не приведет к голоду».

2 мая стало известно, что около 4,5 миллиона тонн зерна, которые остались на территории портов на Украине, не могут вывезти из страны.