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В Германии заявили об угрозе сильнейшего голода со времен Второй мировой войны

Анастасия Колоскова
В мире
В Германии заявили об угрозе сильнейшего голода со времен Второй мировой войны
Фото: Pixabay

Кризис, вызванный пандемией коронавирусной инфекции и обострившейся ситуацией на Украине, может обернуться для всего мира усугублением проблемы голода. Об этом в воскресенье, 8 мая, заявила глава министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце в интервью газете Bild.

Она отметила драматичность сложившейся ситуации, так как стоимость продуктов выросла на треть и достигла рекордных показателей. По словам министра, данные Всемирной продовольственной программы ООН свидетельствуют о том, что свыше 300 миллионов человек страдают от острой нехватки пищи, прогнозы не прибавляют оптимизма.

— Наиболее горькое послание состоит в том, что нам грозит самый страшный голод со времен Второй мировой войны с миллионами погибших, — приводит слова Шульце РИА Новости.

В апреле немецкий портал Compact сообщал, что нарушение цепочек поставок из-за ситуации на Украине приведет к дефициту удобрений и лишит фермеров возможности производить достаточное количество сельхозпродукции. В связи с этим в мире в 2023 году может начаться крупнейший продовольственный кризис.

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