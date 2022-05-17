Песков ответил на идею не препятствовать проходу судов с зерном с Украины

Фото: Администрация президента РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что инициатива о пропуске зерна из украинских портов в обмен на смягчение ограничений на экспорт калийных удобрений из РФ, которую ранее озвучил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, сложно выполнима, так как порты на Украине заминированы. Об этом он сказал во вторник, 17 мая.

— Дело в том, что украинские порты сильно заминированы и акватория сейчас чрезвычайно опасна для судоходства. Там необходима сейчас операция по разминированию, — цитирует официального представителя Кремля РИА Новости.

Он добавил, что в настоящее время в некоторых районах судоходство остается опасным.

2 мая стало известно, что около 4,5 миллиона тонн зерна, которые остались на территории портов на Украине, не могут вывезти из страны.

При этом 12 мая президент России Владимир Путин заявил, что урожай зерновых культур в РФ в текущем году может составить 130 миллионов тонн, в том числе 87 миллионов тонн пшеницы. Такой показатель может стать рекордным за всю российскую историю.