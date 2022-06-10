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Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия предложили семь маршрутов для вывоза зерна

Георгий Соланович
В мире
Лукашенко заявил, что Россия и Белоруссия предложили семь маршрутов для вывоза зерна
Фото: Администрация президента РФ

Москва и Минск предложили семь маршрутов для вывоза зерна с территории Украины, однако ими никто не стал пользоваться, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в пятницу, 10 июня.

— У нас есть точный анализ и данные по этому зерну. Но мы с (президентом России Владимиром — прим. «ВМ») Путиным договорились, это было мое предложение: «Чего мы это слушаем и оправдываемся, давай им назовем маршруты». Уже (предложили — прим. «ВМ») семь направлений экспорта зерна — вывозите. Прошло больше месяца — никто ничего не везет, — резюмировал Лукашенко.

По его словам, Россия и Белоруссия, в частности, предлагали вывезти зерно через порты в Мариуполе и Бердянске, однако маршрутами никто пользоваться не стал. В этом ключе Лукашенко выразил недоумение касательно обвинений Запада в сторону Москвы и Минска. Президент выразил уверенность, что не Россия или Белоруссия виноваты в грядущем росте цен на продовольствие, передает РИА Новости.

9 июня глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила, что сейчас идет работа по созданию сухопутных зеленых линий для более оперативного вывоза более 20 миллионов тонн зерна с Украины через Польшу, Словакию и Румынию. По ее словам, таким образом Евросоюз «упрощает экспорт с Украины», который позволит Киеву закупать необходимые товары.

Украина Александр Лукашенко фермерская продукция
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