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В Польше перестанут платить пособия на беженцев, прибывших из Украины в конце февраля

Егор Провоторов
В мире
В Польше перестанут платить пособия на беженцев, прибывших из Украины в конце февраля
Фото: Pixabay

Польша с пятницы, 1 июля, перестает выплачивать гражданам страны пособия на содержание украинских беженцев, которые прибыли в республику в конце февраля, также отменяются бесплатные поездки на общественном транспорте, в том числе на поездах.

В конце февраля польские власти ввели специальный закон, который предусматривал принимающим беженцев полякам в размере 40 злотых (менее 10 долларов) на человека ежедневно. Первоначально такая помощь была предусмотрена на 60 дней. Затем кабмин продлил этот срок еще на два месяца. Как проинформировал замглавы МВД Польши Павел Шефернакер, с 1 июля ситуация изменится.

Пособия перестанут выплачивать на тех беженцев, которые оказались в Польше в конце февраля и уже исчерпали оговоренный 120-дневный срок. По его словам, каждый беженец имеет право на поддержку в течение 120 дней после прибытия. После этого он обязан найти работу и справляться с арендой жилья самостоятельно.

Таким образом, если украинский беженец прибудет в Польшу в июле, у него будет четыре месяца на адаптацию, а принимающие его жители республики смогут получать в 120-дневный период по 40 злотых в сутки, пишет ТАСС.

На прошлой неделе стало известно, что жители британского города Рединг, расположенного в графстве Беркшир, потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев.

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