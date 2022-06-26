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Жители британского Рединга просят украинских беженцев покинуть их дома

Егор Провоторов
В мире
Жители британского Рединга просят украинских беженцев покинуть их дома
Фото: Pixabay

Жители британского города Рединг, расположенного в графстве Беркшир, потребовали выгнать из своих домов украинских беженцев. Об этом в пятницу, 24 июня, написала обозреватель местного издания Getreading Ханна Робертс.

По словам журналистки, жители Соединенного Королевства не ожидали, что кризис на Украине затянется, поэтому их первоначальный энтузиазм относительно помощи беженцам. Они просят украинцев подыскать себе другое место для проживания.

По ее словам, британцы не ожидали, что кризис на Украине продлится так долго, поэтому их первоначальный энтузиазм угас. Они просят украинцев найти другое место для проживания.

— Люди связываются с нами и говорят: «Наши хозяева просят нас найти другое место для проживания и уехать, потому что это продолжается слишком долго», рассказал в интервью местной прессе член украинского общественного центра Рединга Мик Поллек.

В минувшую субботу, 25 июня, появилась информация, что жители Бельгии все чаще сталкиваются с пьянством и неуважительным поведением со стороны беженцев с Украины.

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