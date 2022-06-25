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Бельгийцы пожаловались на пьянство и хамство украинских беженцев

Евгений Белоусов
В мире
Бельгийцы пожаловались на пьянство и хамство украинских беженцев
Фото: depositphotos

Жители Бельгии все чаще сталкиваются с пьянством и неуважительным поведением со стороны беженцев из Украины. Об этом в субботу, 25 июня, сообщает телеканал RTBF.

По данным телеканала, уже несколько фламандских муниципалитетов забили тревогу из-за того, что все больше местных жителей, давших приют беженцам, просят найти тем новые дома.

Среди причин такой перемены отношения к беженцам называют случаи пьянства, конфликты и случаи проявления неуважения и отсутствия вежливости. Однако не маловажную роль тут сыграло и желание бельгийцев отправиться в отпуска.

Бельгийцы сейчас планируют отпуска, но оставлять свои дома в распоряжении украинских беженцев они не хотят. Из-за этого ряд муниципалитетов призвал региональные власти найти выход из создавшегося положения, иначе целый ряд беженцев просто окажется на улице, передает РИА Новости.

Днем ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что нелегальные беженцы с Украины в Соединенном Королевстве могут быть высланы в Руанду.

Также украинский посол в ФРГ Андрей Мельник заявил, что власти Германии не оказывают гостеприимства беженцам с Украины. По словам посла, немецким властям стоит задать себе вопрос, почему украинские беженцы не хотят оставаться в стране.

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