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Полянский заявил о попытках Запада через ООН конфисковать активы России

Егор Провоторов
В мире
Полянский заявил о попытках Запада через ООН конфисковать активы России
Фото: МИД РФ

Западные государства при помощи Генеральной ассамблеи ООН пытаются придать видимость легитимности попыткам присвоить себе замороженные российские активы, заявил в воскресенье, 13 ноября, заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Официальный представитель председателя ГА ООН Полина Кубиак накануне сообщила, что чрезвычайная специальная сессия по Украине возобновится в понедельник, 14 ноября, по запросу постпредов западных стран, чтобы обсудить вопрос о «репарациях Киеву».

По словам Полянского, даже неспециалистам ясна политизированность данного документа, поскольку у Генассамблеи «даже близко нет» подобных полномочий.

— Подоплека западной инициативы видна невооруженным глазом — наши бывшие западные партнеры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности попыткам присвоить (а точнее попросту украсть) замороженные на Западе российские активы, — написал Полянский на своем канале в Telegram.

Российский дипломат указал, что любой юрист осознает смехотворность таких действий с точки зрения международного права, однако ослепленные русофобией западные страны явно готовы «пуститься во все тяжкие».

В конце октября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что одной из главных целей Евросоюза является конфискация активов России.

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